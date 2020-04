Il Leverkusen compra ai tempi del Coronavirus: preso il portiere Grill

Il Bayer Leverkusen smuove un calciomercato paralizzato: quinquennale per il portiere Lennart Grill, arrivato dal Kaiserslautern.

Un acquisto ufficiale ai tempi del Coronavirus. Sembra incredibile, ma è accaduto davvero. Il calcio non si ferma e non si ferma nemmeno il , che ha annunciato ufficialmente l'arrivo del portiere Lennart Grill.

21 anni appena, Grill veste attualmente la maglia del Kaiserslautern, formazione di Dritte (la terza serie tedesca). In questa stagione è sceso in campo in tutte le 27 giornate fin qui disputate, subendo però 45 reti. La sua squadra, campione di da neopromossa nel 1998, è solamente quattordicesima in classifica.

🚨 TRANSFER NEWS 🚨



21-year-old goalkeeper Lennart Grill will join the Werkself in the coming season from 1. FC Kaiserslautern.



See you soon, Lennart! pic.twitter.com/ot5xW6K5s8 — Bayer 04 Leverkusen (at 🏡) (@bayer04_en) April 8, 2020

Grill ha firmato un contratto della durata di cinque anni, fino al 30 giugno del 2024, e naturalmente approderà a Leverkusen appena sarà conclusa l'attuale stagione. Un'incognita totale, di questi tempi.