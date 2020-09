Leonardo spegne la pista Allegri-PSG: "Non l'ho mai contattato"

Niente futuro al per Massimiliano Allegri. Questo è almeno ciò che traspare dalle parole di Leonardo, il quale chiude le porte dei francesi al tecnico livornese.

Leo, ds dei parigini, a 'Canal Plus' allontana Max dalla panchina.

"Conosco Allegri, ma non l'ho mai contattato. Con Tuchel è tutto chiaro. Ha fatto qualcosa di fantastico. È la migliore stagione nella storia del club. Abbiamo tempo per parlare". C

"Condividiamo tante cose, parliamo sempre del mercato. C'è sempre un dialogo quando c'è da prendere un giocatore. Tuchel avalla sempre la scelta dei calciatori. Abbiamo un contratto di 10 mesi. Quando sono arrivato, potevo tenerlo come no. Abbiamo parlato molto chiaramente".