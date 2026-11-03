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Lens-Como oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Lens vs Como
Lens
Como
Champions League

In Champions League il Lens affronta il Como. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Lens-Como: orario d’inizio

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Champions League - Game Week 4
Stade Bollaert-Delelis

La partita tra Lens e Como inizierà il 4 novembre 2026 alle 21:00.

Lens-Como oggi in diretta: chi la trasmette in TV e streaming?

La partita tra Lens e Como sarà trasmessa in diretta su DAZN.

I temi della settimana: cos’è successo a Lens e Como?

Il Lens arriva a questa partita con un bilancio altalenante: due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima uscita ha perso 0-1 in casa contro il Lille in Ligue 1. In precedenza ha dovuto digerire un 3-0 contro il Club Brugge in Champions League, mentre le vittorie contro il Paris FC (2-1) e il Troyes (3-1 in trasferta) rendono il bilancio un po’ meno negativo. Nel complesso, il Lens ha segnato otto gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Il Como mostra uno stato di forma finora inedito per una neopromossa: cinque vittorie in cinque partite, senza nemmeno un pareggio né una sconfitta. Il successo più recente è l’1-0 contro il Venezia, preceduto dal 3-1 a Torino e dallo spettacolare 4-1 contro il Manchester United in Champions League. In queste cinque gare il Como ha segnato 11 gol e ne ha subiti soltanto due.

RCL

RCL - Forma

SCP
S0-2
TRO
V1-3
CLB
S3-0
PAR
V2-1
LIL
S1-0
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
COM

COM - Forma

FIO
V1-3
MUN
V4-1
SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
Gol segnato (subito)
13/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lens-Como: le formazioni

Probabili formazioni Lens - Como

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
Formazione
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
R. RisserR. RisserK. AntonioK. AntonioS. BaidooS. BaidooR. AguilarR. AguilarM. UdolM. UdolM. CuisanceM. CuisanceA. HaidaraA. HaidaraF. ThauvinF. ThauvinS. AbdulhamidS. AbdulhamidT. HazardT. HazardF. IvanovicF. IvanovicJ. ButezJ. ButezA. ValleA. ValleM. KempfM. KempfY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. PerroneM. PerroneL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaN. PazN. PazM. BaturinaM. BaturinaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-4-2-1
Lens

Formazione titolare

Como

Allenatore

  • Y. Cahuzac
  • C. Fabregas

Lens-Como: lo stato di forma

RCL

RCL - Forma

SCP
S0-2
TRO
V1-3
CLB
S3-0
PAR
V2-1
LIL
S1-0
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
COM

COM - Forma

FIO
V1-3
MUN
V4-1
SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
Gol segnato (subito)
13/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lens-Como: il bilancio degli scontri diretti

Lens-Como: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400195+1412
V
V
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
4301136+79
V
S
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301125+79
S
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
S
V
V
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4220115+68
V
D
D
V
9
RomaRomaROM
4211105+57
V
V
S
D
10
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
11
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
421174+37
S
D
V
V
12
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
14
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
15
InterInterINT
420286+26
V
V
S
S
16
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
S
S
17
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
S
S
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
S
S
V
D
20
Atletico MadridAtletico MadridATM
41124404
S
D
V
S
21
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
S
V
S
23
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
S
S
S
V
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
27
VillarrealVillarrealVIL
4103813-53
S
S
V
S
28
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
S
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
S
S
S
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
S
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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