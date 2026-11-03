Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza oppure da un’altra parte del mondo, dove potresti incontrare blocchi geografici? In questi casi una rete privata virtuale (VPN) è estremamente utile.

Procurati una VPN affidabile. Scegli un provider VPN di fiducia e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un provider VPN di fiducia e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per modificare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per modificare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita il sito dell’emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.

Vai sul sito web o apri l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione. Accedi & trova la diretta. Crea un account o accedi al servizio dell’emittente ufficiale per ottenere l’accesso completo e goderti la partita!

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Lens-Como: orario d’inizio

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Stade Bollaert-Delelis

La partita tra Lens e Como inizierà il 4 novembre 2026 alle 21:00.

Lens-Como oggi in diretta: chi la trasmette in TV e streaming?

La partita tra Lens e Como sarà trasmessa in diretta su DAZN.

I temi della settimana: cos’è successo a Lens e Como?

Il Lens arriva a questa partita con un bilancio altalenante: due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima uscita ha perso 0-1 in casa contro il Lille in Ligue 1. In precedenza ha dovuto digerire un 3-0 contro il Club Brugge in Champions League, mentre le vittorie contro il Paris FC (2-1) e il Troyes (3-1 in trasferta) rendono il bilancio un po’ meno negativo. Nel complesso, il Lens ha segnato otto gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Il Como mostra uno stato di forma finora inedito per una neopromossa: cinque vittorie in cinque partite, senza nemmeno un pareggio né una sconfitta. Il successo più recente è l’1-0 contro il Venezia, preceduto dal 3-1 a Torino e dallo spettacolare 4-1 contro il Manchester United in Champions League. In queste cinque gare il Como ha segnato 11 gol e ne ha subiti soltanto due.

Lens-Como: le formazioni

Lens-Como: lo stato di forma

Lens-Como: il bilancio degli scontri diretti

Lens-Como: le classifiche