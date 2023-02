Lemos all'Atletico Mineiro, è ufficiale: ha giocato anche al Sassuolo

Il difensore centrale Mauricio Lemos, ex Sassuolo, vola in Brasile dopo l'esperienza al Fenerbahce e vari prestiti in giro per l'Europa.

Una tazza di mate con impressa la bandiera dell'Uruguay. Così l'Atletico Mineiro ha ufficializzato sui social l'ingaggio di Mauricio Lemos, difensore centrale che in passato ha giocato anche in Serie A, al Sassuolo. Lemos, classe 1995, ha firmato un contratto fino a dicembre e andrà a rinforzare il reparto arretrato del club brasiliano. Nel 2018, il suo trasferimento, in prestito, al Sassuolo, aveva fatto scalpore. Lemos era infatti stato notato anche dal Barcellona, grazie alle buone prestazioni con la maglia del Las Palmas. In particolare, l'uruguaiano aveva dimostrato di avere buone doti difensive, unite alla peculiarità di saper calciare molto bene le punizioni. In Italia però, non tutto andò secondo i piani, a cominciare dall'esordio in un 7-0 subito dalla squadra neroverde allo Juventus Stadium, fino alla perdita progressiva di fiducia da parte del club, a cominciare da Roberto De Zerbi, che nella stagione successiva fece scendere in campo Lemos solo per tre volte. Dopo il Sassuolo, il centrale è tornato al Las Palmas, prima di un trasferimento in Turchia, al Fenerbahce, che lo ha prima mandato in prestito in Belgio, al Beerschot, poi lo ha definitivamente ceduto all'Atletico Mineiro, che ritrova un difensore dell'Uruguay dopo la deludente esperienza di Diego Godin, terminata con sole 4 presenze e un goal. In Brasile Lemos dovrà provare a dimostrare le sue capacità, quelle che avevano stregato il Barcellona, ma che ora sembrano un po' in ombra. Scelti da Goal Dove vedere Juventus-Nantes in tv e streaming

Salisburgo-Roma: tv, streaming, formazioni

Europa League 2022/2023: gironi e calendario

Conference League 22/23: calendario e gironi

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming