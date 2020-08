Lemina torna in Premier League: prestito al Fulham, è ufficiale

L'ex centrocampista gabonese dopo l'esperienza al Galatasaray torna in Inghilterra: passa in prestito con diritto di riscatto al club londinese.

Mario Lemina torna in . Dopo soltanto un anno di prestito al , il centrocampista gabonese di proprietà del si trasferisce al . Ufficiale il passaggio in prestito con diritto di riscatto.

L’ex centrocampista della (dal 2015 al 2017), a 26 anni, si prepara alla sesta esperienza della sua carriera, insieme alla neopromossa londinese, appena tornata in Premier League dopo una anno in Championship.

Il gabonese viene da una stagione con 28 presenze e qualche problema alla coscia che ne ha limitato il rendimento. Al Craven Cottage ritroverà anche Jean Michael Seri, suo compagno di squadra proprio al Galatasaray, e Harrison Reed, con cui ha giocato al Southampton.

Altre squadre

Soltanto due anni in per lui con la , giocando il secondo anno quasi da trequartista per necessità, prima di prendere il volo verso l’Inghilterra. Dove torna per una nuova avventura.