Leicester-Roma dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LEICESTER-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Leicester-Roma

• Data: giovedì 28 aprile 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252)

• Streaming: DAZN, SkyGo

Il momento di fare sul serio è arrivato. La Roma si appresta ad affrontare il primo atto della semifinale contro il Leicester in Conference League. Giunta alla sua terza semifinale europea in quattro anni, la squadra giallorossa è ora intenzionata ad approdare finalmente all'ultimo atto, tornando in una finale europea 31 anni dopo l'ultima volta.

Il Leicester dal canto suo, dopo aver vinto Premier, FA Cup e Community Shield negli ultimi anni, cerca la consacrazione anche in ambito internazionale.

Segui Leicester-Roma su DAZN. Attiva ora

Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

ORARIO LEICESTER-ROMA

La semifinale d'andata di Conference League tra Leicester e Roma si giocherà giovedì 28 aprile 2022. Appuntamento alle ore 21 al King Power Stadium di Leicester.

DOVE VEDERE LEICESTER-ROMA IN TV

La partita è trasmessa in diretta tv su DAZN e sarà visibile tramite una smart tv, una console XBox o PlayStation o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV, accedendo all'app della piattaforma. La gara sarà visibile anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), oltre che su Sky Sport 4K.

LEICESTER-ROMA IN DIRETTA STREAMING

La gara valevole per la semifinale d'andata di Conference League Leicester-Roma può essere seguita anche in streaming. Su DAZN sarà sufficiente collegarsi al sito della piattaforma da pc fisso o scaricare l'app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Come alternativa, gli abbonati a Sky potranno seguire l'incontro su SkyGo, servizio streaming offerto dalla tv satellitare ai propri abbonati e fruibile da pc o da dispositivo mobile.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su Sky saranno Federico Zancan e Luca Marchegiani a raccontare la sfida. DAZN non ha ancora comunicato i suoi nomi.

Su GOAL potrete seguire la diretta testuale di Leicester-Roma, con aggiornamenti che vanno dal prepartita alle azioni salienti, passando per le formazioni ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER-ROMA

Brendan Rodgers recupera Vardy, che torna a guidare l'attacco delle Foxes. Dietro di lui la linea a quattro con Lookman, Dewsbury-Hall, Tielemans e Maddison. In porta Schmeichel, difeso da Castagne, Soyuncu Fofana e Justin. Mendy nel ruolo di raccordo tra difesa e centrocampo.

Mourinho ritrova invece Zaniolo e Cristante, a riposo forzato con l'Inter il primo per squalifica il secondo per un problema alla schiena. Confermata la difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez. Insieme a Cristante in mezzo al campo ci sarà Mkhitaryan, con Pellegrini che giocherà con Zaniolo alle spalle di Abraham. Zalewski e Karsdorp esterni.

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Fofana, Justin; Mendy; Lookman, Dewsbury-Hall, Tielemans, Maddison; Vardy. All. Rodgers

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho