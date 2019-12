Leicester-Liverpool 0-4: 'Reds' inarrestabili e sempre più primi

Il Liverpool vince anche a Leicester: 0-4 firmato da Firmino (doppietta), Milner e Alexander-Arnold. Ora sono 13 i punti di vantaggio sulle 'Foxes'.

+13 sul , diciassettesima vittoria su diciotto incontri: numeri pazzeschi per un al top in Premier League dopo aver conquistato la vetta del mondo solo cinque giorni fa. 'Foxes' abbattute nello scontro diretto al 'King Power Stadium', senza storia come testimoniano i zero interventi di Alisson, mai impegnato.

Mané mette subito paura a Schmeichel: il senegalese si divora però una rete incredibile calciando a lato da pochi metri. La gara di Salah è povera di spunti e uno di questi lo vede peccare di freddezza davanti al portiere avversario: dopo averlo aggirato si allarga troppo, perdendo l'occasione di calciare pericolosamente verso la porta. Il vantaggio ospite è nell'aria e arriva puntuale alla mezz'ora: cross perfetto di Alexander-Arnold sul secondo palo per la testa di Firmino che sovrasta Chilwell per lo 0-1.

500 - Roberto Firmino's second goal against Leicester was the 500th Liverpool have scored under Jurgen Klopp in all competitions. Incredible. pic.twitter.com/VEuJ5bfK2N — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2019

Il copione non cambia nemmeno nella ripresa: il Leicester fatica ad uscire palla al piede dalla propria metà campo a causa del pressing forsennato dei 'Reds' che non lasciano pensare i giocatori di Rodgers. Il match prende definitivamente la strada di Liverpool quando Söyüncü interviene goffamente colpendo la sfera col braccio: rigore indiscutibile realizzato dal neoentrato Milner.

Passano tre minuti e, dopo una precedente opportunità fallita, Firmino fa doppietta piazzando sotto all'incrocio un rigore in movimento frutto di un altro assist (il decimo in stagione) di Alexander-Arnold. Il terzino inglese mette la ciliegina sulla torta con un rasoterra ad incrociare che si insacca all'angolino dove Schmeichel non può arrivare, punto esclamativo su una prestazione pressoché perfetta.

IL TABELLINO

LEICESTER-LIVERPOOL 0-4

Marcatori: 31', 74' Firmino, 71' rig. Milner, 78' Alexander-Arnold

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Söyüncü, Chilwell; Ndidi; Barnes (58' Albrighton), Praet (72' Perez), Tielemans, Maddison (76' Choudhury); Vardy. All. Rodgers

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keïta (70' Milner), Henderson (82' Lallana), Wijnaldum; Salah (70' Origi), Firmino, Mané. All. Klopp

Arbitro: Michael Oliver

Ammoniti: Gomez (LI), Maddison (LE)

Espulsi: nessuno