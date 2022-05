Il legale di Lukaku incontra l'Inter: il ritorno a Milano del belga è però complicato

Incontro tra il legale di fiducia di Romelu Lukaku e l'Inter: il belga spinge per tornare, l'unica via percorribile è il prestito.

Quella che inizialmente aveva assunto i tratti di una semplice boutade, potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più concreto, capace di far sognare i tifosi dell'Inter: la rottura tra Romelu Lukaku e il mondo Chelsea (in particolare con Tuchel) è evidente, al punto che è nota la volontà del belga di tagliare i ponti con Londra per rientrare a Milano dove si riprenderebbe il ruolo di leader incontrastato.

L'esperienza coi 'Blues' si è rivelata deludente sotto ogni aspetto e, il punto più basso, è stato toccato con l'intervista rilasciata a dicembre in cui Lukaku si era esposto confidando il desiderio di indossare nuovamente la maglia dell'Inter un giorno, conscio delle problematiche incontrate lungo il percorso londinese.

Panchine ed esclusioni eccellenti hanno definitivamente convinto Lukaku che, secondo quanto appreso da GOAL, ha affidato ad un legale di fiducia il compito di sondare il terreno in merito alle possibilità di un ritorno in nerazzurro.

L'avvocato del belga incontrerà in queste ore lo stato generale interista, a cui verrà esposta la volontà del giocatore, disposto a venire incontro alle esigenze di bilancio del suo ex club per far incastrare i tasselli al loro posto.

Lo scoglio maggiore, ovviamente, è rappresentato dalla posizione del Chelsea, che soltanto la scorsa estate acquistò Lukaku sborsando la bellezza di 115 milioni di euro: dilapidare un investimento così oneroso sarebbe un clamoroso autogoal per il nuovo proprietario Todd Boehly, che ha da poco preso le redini della società dopo il tormentato addio di Roman Abramovich.

L'unica via percorribile sarebbe quella di un prestito, anche se il Chelsea preferirebbe una soluzione onerosa pari ad almeno 12 milioni di euro, magari inserendo un'opzione futura di acquisto o un pagamento rateizzato su più stagioni. Condizioni, queste, che però potrebbero non risultare convenienti alle casse dell'Inter.

Lukaku sembra comunque destinato a dire addio nella sessione estiva di mercato, assieme a uno tra Timo Werner e Hakim Ziyech: si libererebbe così il posto per un altro attaccante, individuato in Robert Lewandowski o in Christopher Nkunku.