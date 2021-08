Lega Serie A con i club: "No alle convocazioni in Paesi che prevedono l'isolamento"

La Lega Serie A, tramite una nota, ha comunicato il proprio sostegno ai club che non vogliono rilasciare i giocatori convocati dalle nazionali.

In linea con quanto accaduto per i club di Premier League e di Liga, negli scorsi minuti è arrivata la presa di posizione da parte della Lega Serie A circa le convocazioni dei giocatori nelle rispettive nazionali per la pausa del prossimo settembre.

Tramite una nota, la stessa Lega di A ha comunicato il proprio sostegno ai club che non vogliono rilasciare i propri tesserati, in virtù della situazione pandemica e delle relative normei.

"La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che, in occasione della finestra FIFA di settembre 2021, sosterrà in ogni sede la decisione dei propri Club di non rilasciare i calciatori convocati dalle rappresentative nazionali per giocare in paesi al cui rientro in Italia sia previsto l’isolamento fiduciario in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di virus Sars - Cov - 2".

La Lega di A, come si legge, si riferisce a quelle convocazioni che comporterebbero la quarantena al rientro, penalizzando di conseguenza i club del campionato.

"Diversamente la decisione della FIFA di non estendere le eccezioni alle convocazioni per i paesi dove sussista un obbligo di quarantena al rientro (circolare 1749 FIFA) e le diverse limitazioni connesse alla diffusione della pandemia creerebbero disparità competitive per le squadre che consentissero ai propri tesserati di viaggiare in tali paesi".

Come accennato, anche la Premier League e la Liga hanno seguito la stessa strada. Richard Masters, rappresentante della Premier, ha spiegato in questi termini la scelta.