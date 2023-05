Paura a Leeds, Howe aggredito da un tifoso: Daspo a vita

Il tecnico dei Magpies spintonato da un invasore di campo tifoso del Leeds. L'uomo è stato arrestato e sospeso a vita dagli eventi sportivi.

Attimi di paura nel corso della sfida di Premier League tra Leeds e Newcastle. L'allenatore della squadra, Eddie Howe, ospite è stato aggredito da un tifoso avversario.

Il supporter del Leeds è riuscito a eludere la sorveglianza degli steward presenti allo stadio, entrando sul terreno di gioco e correndo verso il tecnico del Newcastle.

Howe si è visto puntare un dito contro, per poi venire spintonato dal tifoso del Leeds, in seguito bloccato dalla sicurezza di Elland Road.

A fine gara Howe ha rilasciato alcune dichiarazioni relative allo spiacevole episodio.

"Non posso ripetere cosa mi ha detto, ma mi ha fatto pensare "che cosa sarebbe successo se...?". Dobbiamo fare attenzione alla sicurezza, nessuno dovrebbe essere a rischio personale nel momento in cui prova a intrattenere le persone. Non ho avuto tempo di avere paura, è stato un flash, ma mi ha fatto riflettere".

In seguito, l'invasore di campo è stato espulso dallo stadio e a quanto si apprende è stato arrestato e squalificato a vita.

Il match è terminato 2-2, con il pareggio di Kristensen per il Leeds arrivato al minuto 79. Un punto che fa salire il Newcastle al terzo posto in classifica, mentre i Peacocks sono in terzultima posizione in piena zona retrocessione.