Leeds condannato a pagare circa 28 milioni di euro ad Augustin: obbligo di acquisto non esercitato

Il Leeds dovrà risarcire Jean-Kevin Augustin: prelevato a gennaio 2020, al termine della stagione non è stato riscattato nonostante l'obbligo.

Brutte notizie per il Leeds, e il riferimento non è minimamente al sedicesimo posto occupato in Premier League: come riportato da 'The Athletic', il club inglese è stato condannato dalla Dispute Resolution Chamber della FIFA a risarcire il suo ex giocatore Jean-Kevin Augustin con 24,5 milioni di sterline, pari a circa 28 milioni di euro.

Il motivo è presto detto: l'attaccante francese venne prelevato a gennaio 2020 dal Lipsia in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Premier (evento poi effettivamente accaduto), in una stagione pesantemente condizionata dall'emergenza pandemica che fece slittare il termine di tutte le competizioni a estate ormai inoltrata.

Proprio questo è il punto focale della vicenda: Augustin (che disputò appena 48 minuti spalmati in tre presenze in Championship) lasciò Elland Road il 30 giugno alla scadenza dell'accordo, diciassette giorni prima del ritorno in campo del Leeds alla ripresa degli impegni ufficiali.

La FIFA, nel 2021, stabilì che il Leeds avrebbe comunque dovuto pagare l'importo dell'obbligo di riscatto al Lipsia, sentenza confermata anche dal CAS lo scorso novembre: alla fine inglesi e tedeschi si sono accordati per il versamento di 15,5 milioni di sterline, ovvero poco più di 17,5 milioni di euro.

Proprio sulla scia di questa decisione, Augustin (attualmente in forza al Basilea) ha preso la palla al balzo per citare in giudizio il Leeds, ora costretto a versare l'intero importo relativo al contratto quinquennale da 80mila sterline a settimana che gli sarebbe spettato.

Il Leeds, dal canto suo, è pronto ad inoltrare un ricorso al TAS per ribaltare una sentenza che, da quelle parti, non è stata accolta benissimo.