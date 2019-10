Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali: Emre Can titolare

Le formazioni ufficiali di Lecce-Juventus: Sarri lancia Danilo ed Emre Can dal 1', in avanti Higuain e Dybala.

Le formazioni ufficiali:

LECCE: in attesa di comunicazione

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Dybala, Higuain. All. Sarri.

La capolista, apre il programma degli anticipi del sabato validi per la nona giornata di facendo visita ad un col morale a mille dopo il pari di San Siro col .

Sarri fa turnover in via parziale, schierando Danilo a destra al posto di Cuadrado e Bentancur in mediana anzichè Matuidi. Riposo anche per Khedira con Emre Can dal 1', in attacco Dybala e Higuain supportati da Bernardeschi.

