Il Lecce piazza il colpo: ad un passo il prestito di Umtiti dal Barcellona

Il Lecce sta per accogliere Samuel Umtiti: affare in chiusura con la formula del prestito secco dal Barcellona.

Rinforzo di assoluta caratura internazionale in arrivo per il Lecce, davvero vicino ad assicurarsi le prestazioni di un campione del mondo in carica: stiamo parlando di Samuel Umtiti, difensore in uscita dal Barcellona dove non rientra nei piani del tecnico Xavi.

Come riferito da 'Sky Sport', il responsabile dell'area tecnica dei salentini, Pantaleo Corvino, è in contatto con la dirigenza blaugrana per mettere a punto gli ultimi dettagli del trasferimento che dovrebbe avvenire con la formula del prestito.

Umtiti è legato al Barcellona da un contratto in scadenza nel 2026, ma i frequenti problemi fisici degli ultimi anni lo hanno fatto uscire dal giro dei titolari: nella stagione 2021/22 ha collezionato appena una presenza in Liga, complice una frattura al quinto metatarso del piede destro che non gli ha permesso di aiutare i compagni in campo.

Sbarcato in Catalogna nel 2016 di fronte ad una spesa di 25 milioni, il centrale difensivo transalpino è ad un passo dall'approdo in Serie A, campionato a cui è già stato vicino in passato per le richieste pervenutegli da club più blasonati.

In attesa che tutti i tasselli si incastrino al loro posto, possiamo tranquillamente affermare che Umtiti è pronto ad infiammare la piazza giallorossa col suo arrivo, sempre più probabile: effetto inevitabile per un giocatore che, quattro anni fa, alzava al cielo di Russia la Coppa del mondo vinta da protagonista (sua la rete che estromise il Belgio e regalò la finalissima con la Croazia ai 'Bleus').