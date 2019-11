Lecce-Cagliari, le formazioni ufficiali: Nandez titolare

Lecce e Cagliari in campo per il recupero del posticipo rinviato domenica sera: Maran con Cigarini in regia, recuperato Nandez.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; La Mantia, Lapadula.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Fondamentale gara per salvezza e zona europea al Via del Mare. Il Lecce ospita il Cagliari per allontanarsi dalla zona calda, mentre il team sardo vuole rispondere ai successi di e così da allontanare in classifica e . Si gioca, nonostante la pioggia caduta per tutta la nottata dopo il rinvio di ieri.

Il Lecce deve rinunciare all'ex Mancosu, sulla trequarti ci sarà Shakov. In attacco spazio per La Mantia al fianco di Lapadula, mentre altri quattro vecchi rossoblù come Gabriel, Rossettini, Tachtsidis e Tabanelli saranno regolarmente titolari. Rispoli, Lucioni, Rossettini e Petriccione completano l'undici.

Maran recupera Nandez, titolare a centrocampo insieme a Cigarini e Rog. Alle spalle del duo d'attacco Joao Pedro-Simeone ci sarà Nainggolan, mentre in difesa Lykogiannis sostituisce Pellegrini. Tra i pali c'è Olsen, con Cacciatore, Pisacane e Klavan a completare il reparto di difesa.