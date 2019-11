Lecce-Cagliari 2-2: Liverani rimonta Maran, passo falso per i sardi

Passo falso in classifica per il Cagliari, che vanifica il doppio vantaggio negli ultimi dieci minuti, con le reti di Lapadula e Calderoni.

Il non riesce a vincere un'altra volta, ma deve inchinarsi di fronte alla rimonta di un furioso: al Via del Mare finisce due a due, con i sardi in nove uomini ed i salentini in dieci. Per Maran è comunque l'undicesimo risultato utile consecutivo.

Il Cagliari non è brillante e tecnico come quello ammirato nelle ultime settimane, soprattutto contro l' . Ma la squadra di Rolando Maran non perde mai compattezza difensiva e grinta da vendere. Nonostante un primo tempo complicato, davanti ad un buon Lecce, i sardi passano in vantaggio dopo mezz'ora con la settima rete in campionato di Joao Pedro, su calcio di rigore. Con il passare del tempo la partita diventa anche più brutta e complicata, per via della pioggia che torna copiosa a scendere come nella giornata di domenica.

Nel secondo tempo Olsen sbarra la strada a Lapadula con l'ennesimo miracolo del suo campionato, non sembra proprio partita per il Lecce, che è anche molto sfortunato. Al 67' Nainggolan trova anche il raddoppio su una respinta errata della difesa salentina.

Poi a dieci minuti dalla fine cambia però tutto, grazie anche all'ingresso di Farias che mischia le carte sul campo. Cacciatore salva con la mano sulla linea un colpo di testa avversario: espulsione e rigore per il Lecce realizzato da Lapadula. Dopo aver insaccato il pallone in rete, l'ex attaccante del litiga con Olsen, i due finiscono a terra e l'arbitro Mariani mostra ad entrambi il cartellino rosso.

Ma la squadra di Liverani a questo punto ci crede, in superiorità numerica, e Calderoni (già, ancora lui) trova il goal del definitivo pareggio con un bel mancino da dentro l'area di rigore. Liverani vorrebbe anche la vittoria a questo punto ma il rush finale non porta la tanto desiderata vittoria.

IL TABELLINO

Lecce-Cagliari 2-2

Marcatori: 29' Joao Pedro, 67' Nainggolan, 82' Lapadula, 92' Calderoni

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli (88' Dubickas), Lucioni, Rossettini (57' Meccariello), Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov (69' Farias); La Mantia, Lapadula.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog (88' Mattiello); Nainggolan (87' Rafael); Joao Pedro, Simeone (76' Ionita).

Ammoniti: Lykogiannis, Rog, Petriccione, Farias

Espulsi: Cacciatore, Lapadula, Olsen

Arbitro: Mariani