Il club catalano, tramite il presidente in persona Joan Laporta, si era mosso per Leao prima del rinnovo col Milan. Affare in sospeso, almeno per ora.

La notizia arriva dalla Spagna: stando a quanto scrive 'Sport', il Barcellona aveva messo nel mirino Rafael Leao. Le lacune in attacco della squadra di Xavi, come analizza il quotidiano spagnolo, sono sotto gli occhi di tutti nonostante la vittoria del campionato spagnolo. In attacco tutto il peso offensivo è stato spesso retto da Robert Lewandowski, l'unico capace di segnare reti importante e decisive. Analizzando nel dettaglio il reparto offensivo di Xavi, sulle corsie l'unico insostituibile sembra essere Ousmane Dembelé: né Fernan Torres né Ansu Fati o Raphinha hanno mai offerto al tecnico garanzie in termini di costanza o di qualità delle prestazioni. Così il club, scrive il quotidiano, negli ultimi mesi avrebbe sondato il terreno per diversi nomi in ottica della prossima finestra di mercato, tra cui appunto quello di Rafael Leao, osservato speciale prima del suo rinnovo con il Milan. Per il calciatore portoghese, infatti, si era attivato in maniera diretta il presidente blaugrana Joan Laporta, che si sarebbe mosso personalmente per capire la fattibilità dell'affare. "L'esplosivo attaccante del Milan ha flirtato con diversi club mentre trattava il rinnovo - scrive 'Sport' - Leao è un calciatore capace di giocare in tutte le posizioni offensive, segnare goal e, soprattutto, fare la differenza. Se non avesse rinnovato con il Milan, il suo contratto sarebbe scaduto nel 2024 e sarebbe diventato un sicuro affare di mercato. Laporta è arrivato al punto di chiedere informazioni sul calciatore all'agente Jorge Mendes, che è nell'entourage di Leao nonostante non lo rappresenti direttamente. Alla fine, il prezzo e la situazione finanziaria del Barcellona hanno lasciato la questione in sospeso. In futuro si vedrà". Colpo dunque fiutato ma rimasto in sospeso, chiosa il quotidiano spagnolo. L'affare per ora resta sospeso, ma in futuro tanti club potrebbero tornare alla carica per il gioiello del Milan. E il Barcellona sembra già essere in prima fila. Scelti da Goal Siviglia-Roma: tv, streaming, formazioni

