Leão corre verso Inter-Milan: rifinitura in gruppo

Il portoghese ha iniziato l'allenamento di rifinitura in gruppo: crescono le chance di vederlo in campo dal 1' in Inter-Milan.

Rafael Leão sarà titolare nell'Euroderby di ritorno che sancirà chi, tra Inter e Milan, si qualificherà alla finale di Champions League? E' il dubbio che sta assillando i tifosi rossoneri, impazienti di capire se il loro idolo potrà o meno dare il proprio contributo nella sfida che vale una stagione intera. Lo stesso Stefano Pioli ha mostrato una certa dose di ottimismo in conferenza stampa, spiegando che tutto dipenderà dall'allenamento odierno. "Leão sta meglio come Krunic e Messias, dovrebbero essere disponibili per la rifinitura di oggi. Se tutto va come programmato, dovrebbero essere della partita tutti e tre. Se Leão farà la rifinitura di oggi al completo giocherà". La rifinitura appunto, crocevia decisivo per avere un quadro completo di una situazione fattasi intricata: Leão è presente e ha iniziato la seduta regolarmente col resto del gruppo, il che lascia ben sperare il popolo milanista in vista di domani sera. Qualora Leão terminasse la rifinitura col resto dei compagni e non individualmente, la sua presenza in campo a San Siro sarebbe pressoché certa: un recupero importante, nell'ottica di una rimonta che sarà necessaria per conquistare l'ultimo atto di Istanbul e infliggere un dispiacere ai 'cugini' dopo lo 0-2 dell'andata.