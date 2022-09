Leao espulso: salta il big match contro il Napoli

Doppia ammonizione nel match contro la Sampdoria, arriva il rosso per il portoghese: non ci sarà nel prossimo turno di campionato.

Rafael Leao non sarà tra i disponibili di Stefano Pioli in vista della sfida contro il Napoli.

L'attaccante portoghese è stato espulso nel corso del match del Ferraris contro la Sampdoria per somma di ammonizioni.

Riceverà dunque un turno di squalifica, da scontare proprio nel turno che vede i rossoneri impegnati a San Siro contro il Napoli di Spalletti.

Ammonito nel primo tempo per una manata rifilata ad Augello nell'area di rigore della Samp, Leao è stato espulso a inizio ripresa per una rovesciata andata a vuoto.

Il portoghese ha colpito in volto Alex Ferrari, medicato poi dallo staff sanitario doriano. A quel punto l'arbitro Fabbri non ha potuto far altro che estrarre il secondo cartellino giallo.