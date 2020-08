Leandrinho saluta definitivamente il Napoli: ufficiale il passaggio al Red Bull Bragantino

Si chiude, questa volta in maniera definitiva, l’avventura di Leandrinho al . L’attaccante brasiliano ha infatti sottoscritto un contratto che lo legherà per le prossime stagioni al Red Bull Bragantino, club nel quale si era trasferito lo scorso 28 febbraio con la formula del prestito con diritto di riscatto.

A comunicare la definitiva fumata bianca è stato lo stesso club brasiliano attraverso un post pubblicato su Instagram.

“Leandrinho, che era in prestito dal Napoli, difenderà i nostri colori per i prossimi tre anni!”.

Lo stesso attaccante non ha nascosto la sua soddisfazione per il buon esito della trattativa.

“Restare qui rappresenta una nuova possibilità per me. Sono in un ottimo gruppo e lavorerà per dare il massimo per il club”.