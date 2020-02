Leandrinho in uscita dal Napoli: si allena col Bragantino

Il Napoli si appresta a salutare in prestito per un anno Leandrinho: l'attaccante brasiliano si allena già col Bragantino.

Attualmente figura ancora nella rosa del per la , ma il destino di Leandrinho sembra segnato: zero le presenze con la prima squadra azzurra fin dal suo arrivo nel gennaio 2017 e spazio ottenuto soltanto con la Primavera.

L'attaccante classe 1998 si appresta a fare ritorno in patria, in : come riportato da 'Globoesporte', infatti, si sta già allenando con quello che a breve dovrebbe diventare il suo nuovo club, il Bragantino.

Il trasferimento dovrebbe avvenire con la formula del prestito per tutto il 2020, a dimostrazione dell'ambizione del Bragantino che ha già investito 80 milioni di dollari per rinforzare la rosa che disputerà il massimo campionato dopo la vittoria della Serie B.

Altre squadre

Un altro prestito dopo quello all'Atletico Mineiro con cui Leandrinho ha collezionato la miseria di tre presenze: la speranza del ds partenopeo Giuntoli è che il ragazzo possa giocare un torneo da protagonista per tornare all'ombra del Vesuvio con un bagaglio d'esperienza più carico.