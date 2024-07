Leagues Cup 2024: come funziona, squadre, calendario, dove vederla in TV e streaming e come abbonarsi a AppleTV

Riparte la Leagues Cup, la competizione per club riconosciuta dalla CONCACAF: tutte le informazioni.

Tempo di Leagues Cup, il torneo che mette insieme le migliori squadre del Nord e del Centro America: in palio c'è la gloria.

In mente tornano le immagini della vittoria dell'Inter Miami che, lo scorso anno, ha potuto sfruttare l'ondata e l'effetto dell'arrivo di Lionel Messi nel calcio americano. Con evidenti e ottimi risultati.

Ma la Pulga non sarà l'unica stella della Leagues Cup: per un mese non mancheranno certo gli spunti offerti da un torneo destinato ad affermarsi, con sempre maggior spazio, nel panorama calcistico mondiale.

In questa pagina, GOAL offre tutte le informazioni utili per seguire la Leagues Cup 2024: dai canali TV e streaming alle squadre che parteciperanno.

COS'È LA LEAGUES CUP?

Come detto, la Leagues Cup è il torneo della CONCACAF che mette contro le squadre del Nord e del Centro America, e nello specifico della Major League Soccer e della Liga MX, che sfruttano la pausa estiva proprio per partecipare.

Alla Leagues Cup partecipano le 45 squadre dei due campionati: l'edizione 2024 sarà a tutti gli effetti la seconda edizione della competizione.

COME FUNZIONA LA LEAGUES CUP

La Leagues Cup 2024 inizierà il 26 luglio e terminerà il 25 agosto: il torneo si divide in due fasi. Una prima, a girone, che comprende 45 dei 47 club tra Major League Soccer e Liga MX, e una seconda a eliminazione diretta che riguarderà le 32 squadre qualificate dalla fase a gironi.

Due squadre, ovvero il Club America (vincitore di Apertura e Clausura) e Colombus Crew (vincitore della MLS Cup) sono già qualificate alla fase a eliminazione diretta. Le prime tre classificate (le prime due e la terza tramite finale terzo-quarto posto) si qualificheranno alla CONCACAF Champions Cup.

GIRONI E SQUADRE LEAGUES CUP 2024

Di seguito i gironi della Leagues Cup 2024:

Gruppo Squadra A Squadra B Squadra C East 1 FC Cincinnati New York City FC Queretaro East 2 Orlando City SC Atletico San Luis CF Montreal East 3 UNAL Puebla Inter Miami CF East 4 Philadelphia Union Charlotte FC Cruz Azul East 5 New England Revolution Nashville SC Mazatlan East 6 Pachuca New York Red Bulls Toronto FC East 7 Atlanta United FC Santos Laguna D.C. United West 1 Monterrey UNAM Austin FC West 2 Guadalajara San Jose Earthquakes LA Galaxy West 3 St. Louis City SC FC Dallas Juarez West 4 Toluca Sporting Kansas City Chicago Fire FC West 5 Leon Portland Timbers Colorado Rapids West 6 Seattle Sounders FC Minnesota United FC Necaxa West 7 Los Angeles FC Vancouver Whitecaps FC Tijuana West 8 Houston Dynamo FC Real Salt Lake Atlas

DOVE VEDERE LA LEAGUES CUP 2024 IN TV E STREAMING

In Italia, la Leagues Cup sarà visibile, in TV e streaming, in esclusiva su su Apple TV, grazie all'MLS Season Pass.

Nello specifico, è possibile guardare il torneo tramite l’app Apple TV sui dispositivi Apple, smart TV, dispositivi per lo streaming, decoder e console di gioco, e sul web all’indirizzo tv.apple.com/it.

COME ATTIVARE MLS SEASON PASS SU APPLE TV: PREZZO E OFFERTE

È possibile attivare l'MLS Season Pass tramite la speciale sezione sul sito: al momento, come segnala Apple, il costo dell'MLS Season Pass è di 14,99€ per l'opzione mensile e di 49€ per l'opzione stagionale.

DOVE SI GIOCA LA LEAGUES CUP 2024

La Leagues Cup 2024 si giocherà in due Paesi: negli Stati Uniti e in Canada. La finale della Leagues Cup si disputerà in casa di una delle finaliste, a seconda del tabellone.