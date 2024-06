Le maglie dei campioni della Serie A del passato con Futbol Emotion: sfida i tuoi idoli a Operazione Nostalgia

Futbol Emotion, azienda leader nella distribuzione di abbigliamento calcistico, offre un'occasione unica agli appassionati.

Sfidare i campioni del passato ai calci di rigore. Con Futbol Emotion, azienda specializzata nel calcio e leader nella distribuzione di abbigliamento tecnico nel Sud Europa, sarà possibile affrontare dal dischetto alcune delle leggende della Serie A del passato.

Sabato 8 giugno è in programma allo Stadio Arechi di Salerno per la decima edizione di Operazione Nostalgia che riporta in campo tanti campioni del passato del calibro di Roberto Baggio, Totti, Zanetti, Trezeguet, Milito, Di Natale, Barzagli e Ventola.

Tra i protagonisti anche Futbol Emotion in qualità di partner ufficiale di Operazione Nostalgia, presente con il suo stand al fan Village che per l'occasione sarà allestito nel parcheggio dello stadio Arechi.

I tifosi potranno scegliere tra una vastissima quantità di prodotti tra i quali maglie, guanti e kit delle squadre e dei campioni della Serie A del passato, oltre alle maglie ufficiali di Operazione Nostalgia.

I fan potranno sfidarsi con giochi come il Footbowling e FootballDarts, mentre i fan in possesso del biglietto che spenderanno almeno 75 euro allo stand di FE potranno provare l’esperienza unica di sfidare il campione del Mondo 2006 Marco Marco Amelia e la leggenda del Lecce Javier Chevanton.