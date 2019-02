Le Iene, scherzo super ad Insigne: complice la moglie Genny

Le Iene si sono prese gioco di Lorenzo Insigne, d'accordo con la moglie Genny, organizzandogli uno scherzo dopo la vittoria contro l'Empoli.

Non è stata una bella giornata quelal trascorsa da Lorenzo Insigne all'indomani della vittoria in campionato del suo Napoli per 5-1 sull'Empoli (era il 2 novembre 2018).

Tutta colpa de 'Le Iene', che gli hanno organizzato insieme alla moglie Genny uno scherzo che lo ha fatto andare su tutte le furie.

La signora Insigne aveva infatti fatto credere al marito che un regista cinematografico le stesse ripetutamente facendo delle proposte, non solo lavorative.

Il diretto interessato, una volta assunte le dovute informazioni, si è recato in un locale del centro di Napoli per avere conferma della circostanza e 'protestare' nei confronti della moglie e del regista, ma quando è arrivato ha incontrato solamente la troupe del programma Mediaset.

Portargli via la palla è quasi impossibile, allora noi abbiamo provato a portargli via la moglie Come avrà reagito @Lor_Insigne? Lo scoprirete stasera nello scherzo di @sebagazzarrini dalle 21.10 su Italia1 #LeIene pic.twitter.com/B936rQB2lZ — Le Iene (@redazioneiene) 12 febbraio 2019

Lo scherzo, che in un primo momento doveva andare in onda alla fine del 2018, sarà invece trasmesso nel corso della trasmissione che andrà in onda questa sera su Italia 1.