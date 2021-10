Le Classique a reti bianche: finisce 0-0 tra Marsiglia e Paris Saint-Germain

Il big match di Ligue 1 non va oltre lo 0-0. Marsiglia e Paris Saint-Germain si spartiscono un punto. Rosso diretto per l'ex interista Hakimi.

Partita dura ma che non va oltre lo 0-0 quella tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain. Le due squadre più titolate di Francia hanno dato vita a un incontro molto tirato dove a farla da padrone sono stati episodi che hanno coinvolto tre ex calciatori di Serie A.

Tra questi si segnala l'espulsione di Achraf Hakimi. Il terzino in forza ai parigini è stato mandato fuori dal campo anzitempo per un duro fallo commesso su Cengiz Under. Il colpo all'anca ricevuto dal turco ex Roma ha spinto il direttore di gara a estrarre il cartellino rosso su segnalazione degli assistenti al Var.

Sempre grazie alla tecnologia, nel primo tempo erano stati annullati un gol per parte. Gli ospiti erano passati in vantaggio con un autogol di Luan Peres annullato per una posizione di offside da parte di alcuni calciatori del Psg, mentre a sbloccare il risultato per il Marsiglia era stato l'ex Napoli Arkadiusz Milik.

Il pareggio nel classico del calcio francese permette al Psg di restare in testa in solitaria a 28 punti, con sette lunghezze di vantaggio sul Lens. Il Marsiglia invece sale a quota 18 punti, agganciando al quarto posto in classifica il Rennes.