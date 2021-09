La Lazio perde Zaccagni: trauma distrattivo alla coscia, niente derby

Mattia Zaccagni ha rimediato un trauma distrattivo alla coscia sinistra: salterà la trasferta col Torino e, soprattutto, il derby tra Lazio e Roma.

Oltre ai problemi relativi al campo e ai risultati positivi che nell'ultimo periodo stentano ad arrivare, la Lazio deve fare i conti anche con l'infermeria e con l'infortunio occorso a Mattia Zaccagni, reso noto a poche ore dalla sfida contro il Torino.

L'ex trequartista del Verona si è sottoposto agli esami medici che hanno dato il seguente responso: trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra, come comunicato dalla società biancoceleste.

"Lo Staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività".

Un brutto colpo per Sarri che non lo avrà a disposizione domani pomeriggio e, aspetto ancor più decisivo, nemmeno per il derby capitolino con la Roma in programma alla sesta giornata. Molto difficile vederlo in campo col Bologna alla giornata successiva, probabile che il rientro avvenga soltanto dopo la sosta di ottobre dedicata alle nazionali.

Il forfait di Zaccagni costringe agli straordinari Pedro, a questo punto sicuro titolare a Torino nel tridente d'attacco composto con Felipe Anderson e Immobile.