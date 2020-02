Lazio, Vargic ai saluti: ufficiale la cessione in prestito al Koper

La Lazio formalizza un'altra cessione con il trasferimento in prestito del portiere Ivan Vargic agli sloveni del Koper.

Il calciomercato invernale si è già chiuso ormai da una settimana per quanto riguarda le operazioni in entrata in , ma non tutti i paesi in Europa hanno chiuso i battenti. La ha dunque approfittato di questa finestra per ultimare una cessione: il trasferimento in prestito del portiere Ivan Vargic agli sloveni del Koper.

Questo il comunicato biancoceleste apparso sul sito ufficiale dell'Aquila:

"La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 30/06/2020, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Vargic alla società slovena F.C. Koper".

Il portiere croato classe '87 era fuori rosa e non ha collezionato presenze nell'attuale stagione: da qui la decisione di trovare più spazio in una realtà sicuramente meno blasonata come il campionato sloveno. Nuovo prestito dunque dopo quelli al Rijeka e all'Anorthosis.