Lazio-Udinese 1-0 dts: Immobile porta i biancocelesti ai quarti

Inizia la Coppa Italia della Lazio. I biancocelesti ospitano l'Udinese all'Olimpico negli ottavi di finale della coppa nazionale. Partita vinta dalla squadra di Maurizio Sarri, anche se solo nei tempi supplementari e con qualche difficoltà di troppo. La Lazio troverà il Milan nei quarti di finale.

Sarri non è intenzionato a fare sconti ai bianconeri, e manda in campo pressoché la formazione titolare, fatta eccezione per Ciro Immobile.

Anche Cioffi malgrado le assenze, decide di schierare la migliore formazione possibile. Resta a riposo solamente Beto, con l'attaccante sostituito da Success.

Il primo tempo si apre con la Lazio in possesso di palla e che tiene le redini del gioco, senza però riuscire a impensierire in maniera significativa e la difesa dell'Udinese. L'occasione migliore della prima frazione parte dai piedi di Muriqi: il kosovaro impatta di testa da corner, trovando la pronta risposta di Silvestri che tiene il risultato sullo 0-0.

Nella ripresa la gara non si sblocca, ma l'Udinese riesce a farsi vedere in un paio di occasioni dalle parti di Reina. Il matchball capita alla Lazio nei minuti finali della gara. Raul Moro trova Milinkovic-Savic in area, ma il tiro del serbo viene respinto di piede da Silvestri. Sulla ribattuta va lo stesso Moro, contrato da un difensore avversario. I primi 90 minuti terminano senza reti.

Si va dunque ai supplementari, con l'Udinese vicinissima al goal con una punizione di Arslan che scheggia l'incrocio dei pali. La sblocca Immobile al minuto 106: lanciato da Cataldi, il numero 17 supera con un tocco a scavalcare Silvestri e sigla la rete che decide l'incontro.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

LAZIO-UDINESE 1-0

Marcatori: 106' Immobile

LAZIO (4-3-3): Reina 6; Lazzari 6, Luiz Felipe 6, Patric 5.5 (115' Vavro sv), Marusic 6 (80 Hysaj); Milinkovic 6.5, Leiva 6 (46' Cataldi), Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 5.5, Muriqi 5.5 (71' Immobile 7), Zaccagni 6 (46' Moro 6.5). All. Sarri

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6.5; Perez 5.5, Becao 6, Zeegelaar 5.5; Soppy 6, Jajalo 6 (77' Arslan 6), Walace 6 (91' Makengo), Samardzic 6, Udogie 5; Success 6.5 (65' Beto), Pussetto 5.5. All. Cioffi

Arbitro: Minelli

Ammoniti: Becao (U), Zeegelaar (U), Pussetto (U), Felipe Luiz (L), Cataldi (L), Marusic (L), Felipe Anderson (L), Perez (U), Soppy (U), Hysaj (L)

Espulsi: nessuno