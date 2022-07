Lazio-Triestina dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio di Maurizio Sarri affronta in amichevole la Triestina allenata da Andrea Bonatti nel ritiro di Auronzo di Cadore.

La Lazio, impegnata nel tradizionale ritiro estivo di Auronzo di Cadore, sfida la Triestina in amichevole.

I biancocelesti stanno preparando la seconda stagione agli ordini di Maurizio Sarri, dopo il campionato 2021/2022 chiuso al quinto posto in classifica.

In questa sessione estiva, i capitolini hanno già ufficializzato gli arrivi di Maximiano in porta, Casale, Romagnoli e Gila in difesa, oltre a Marcos Antonio a centrocampo.

La Triestina, invece, ha chiuso al quinto posto l'ultimo campionato di Serie C. I veneti hanno superato il primo turno playoff eliminando la Pro Patria, prima di arrendersi al Palermo (poi promosso in B) nel turno seguente.

Gli Alabardati hanno da poco annunciato il nuovo allenatore che sarà Andrea Bonatti, reduce dalla positiva esperienza sulla panchina della Primavera della Juventus.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lazio-Triestina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Lazio-Triestina si giocherà domenica 17 luglio 2022 ad Auronzo di Cadore. L'orario del calcio d'inizio non è ancora stato comunicato.

Al momento non è stata annunciata quale emittente televisiva trasmetterà la diretta della gara amichevole tra Lazio e Triestina.

Si attendono comunicazioni ufficiali circa le piattaforme che trasmetteranno il match in diretta streaming.

LAZIO (4-3-3): Adamonis; Lazzari, Hysaj, Patric, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Cancellieri, Zaccagni.

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Ghislandi, Ligi, Volta, Rapisarda; Calvano, Giorico, Crimi; Procaccio, De Luca, Sarno.