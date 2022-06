Lazio in standby per Romagnoli: offerta del Fulham che fa sul serio

Romagnoli ha dato priorità alla Lazio che al momento tentenna: proposta del Fulham che prova ad inserirsi nella corsa al difensore.

Appena trentaquattro giorni fa Alessio Romagnoli alzava al cielo di Reggio Emilia, da capitano, la coppa dello Scudetto vinto col Milan: già allora sapeva bene che il suo futuro sarebbe stato altrove, complice la scadenza del contratto che lo renderà uno degli svincolati più appetibili sul mercato.

E in effetti le proposte, a Romagnoli, non mancano di certo: secondo 'Sky Sport', il Fulham neopromosso in Premier League ha avanzato una ricca offerta al giocatore, che al momento preferisce lasciare tutto in sospeso per attendere un'eventuale mossa della Lazio.

Secondo quanto raccolto da GOAL, il centrale difensivo ha dato priorità ai biancocelesti che però temporeggiano: l'obiettivo di Tare sarebbe quello di accogliere Romagnoli in sostituzione di Francesco Acerbi, la cui cessione pare però lontana dal concretizzarsi.

Un difensore per un altro quindi, anche se i tempi rischiano di allungarsi in maniera pericolosa e allo stesso tempo redditizia per il Fulham: Romagnoli aspetterà la Lazio per un'altra settimana ma non all'infinito, avendo già sul tavolo una proposta vantaggiosa che gli consentirebbe di approdare nel campionato da molti considerato il più bello del mondo.