Lazio-SPAL, le formazioni ufficiali: con Immobile c'è Caicedo

Le formazioni ufficiali di Lazio-SPAL: Caicedo in coppia con Immobile, Bastos tra i tre di difesa. Esordio con la nuova maglia per Castro.

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

(3-5-2): E. Berisha; Tomovic, Felipe, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Floccari, Di Francesco.

Dopo undici vittorie consecutive la è stata fermata sul pari dalla nel derby: oggi ha l'occasione di riprendere il discorso con i tre punti contro il fanalino di coda SPAL.

Correa ancora infortunato, in coppia con Immobile c'è Caicedo. Leiva regista con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali, Lazzari e Lulic esterni. Bastos con Acerbi e Radu a comporre il terzetto difensivo davanti a Strakosha.

Semplici senza lo squalificato Petagna: in attacco spazio a Di Francesco e Floccari. In mezzo al campo spicca l'esordio del nuovo acquisto Castro, appena arrivato dal . In difesa c'è Felipe e non Vicari.