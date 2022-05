Lazio-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Sampdoria

Lazio-Sampdoria Data: 7 maggio 2022

7 maggio 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Lazio-Sampdoria è una delle partite in programma per la 36ª giornata di Serie A: in palio punti pesanti, sia per l’Europa che per la salvezza.

La Lazio al momento è sesta con 59 punti, gli stessi dei cugini della Roma. I biancocelesti vengono dal rocambolesco 3-4 conquistato in trasferta contro lo Spezia, non senza polemiche per il goal convalidato ad Acerbi nei minuti finali.

La Sampdoria, dal canto suo ha 33 punti e ne vanta 7 di vantaggio sulla Salernitana terz’ultima che però deve ancora recuperare la partita col Venezia. I blucerchiati hanno fatto un enorme passo in avanti verso la salvezza nell’ultimo turno, battendo per 1-0 il Genoa nel derby.

Su 119 confronti tra le due squadre sono 55 i successi della Lazio, contro i 28 della Sampdoria. Sono 36, infine, le partite terminate in parità. L’ultima sfida giocata all’Olimpico l’hanno vinta i biancocelesti per 1-0, con il goal decisivo di Luis Alberto.

Questo e molto altro su Lazio-Sampdoria: proseguendo l’articolo, trovare consigli su dove guardare la partita in tv e streaming e aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO LAZIO-SAMPDORIA

La data scelta per Lazio-Sampdoria è sabato 7 maggio 2022, alle ore 20.45. Il teatro del match sarà lo stadio ‘Olimpico’ di Roma.

DOVE VEDERE LAZIO-SAMPDORIA

Coloro che vorranno assistere alla partita, potranno farlo su DAZN. Tale piattaforma è visibile in tv, sia sui dispositivi smart accedendo all’app che sui televisori non di ultima generazione. In quest’ultimo caso, basterà collegare alla televisione un TMIVISION BOX, un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast oppure una console come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

C’è anche la diretta su Sky, sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

LAZIO-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

DAZN consente ai propri abbonati di vedere gli eventi che trasmette anche in streaming, scaricando l’app per smartphone e tablet oppure andando sul sito ufficiale tramite pc e notebook. Un identico servizio lo fornisce Sky grazie a Sky Go, disponibile per i medesimi dispositivi.

Tra le opzioni possibili figura anche NOW, servizio streaming e on demand che propone il meglio dell’emittente satellitare tramite specifici pacchetti.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Alberto Santi e Alessandro Budel racconteranno la partita per DAZN. La coppia scelta da Sky per tale evento è invece composta da Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su GOAL verrà seguita integralmente Lazio-Sampdoria. Con la cronaca scritta presente sul portale, potrete avere aggiornamenti costanti sul match dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale dell’arbitro.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SAMPDORIA

Sarri propone la sua squadra con l’ormai consolidato 4-3-3, che non dovrebbe presentare grosse novità rispetto alle ultime uscite. In difesa Patric è insidiato da Luiz Felipe per giocare al fianco di Acerbi, mentre in mediana Cataldi potrebbe far rifiatare Leiva. Tridente d’attacco con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Giampaolo perde per infortunio Sensi, che nel 4-5-1 scelto per affrontare la Lazio dovrebbe essere sostituito da Vieira. Ekdal e Thorsby giocheranno con lui in mezzo, con Candreva e Sabiri sulle corsie esterne. A Caputo il compito di reggere da solo il peso dell’attacco.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Vieira, Ekdal, Thorsby, Sabiri; Caputo.