Lazio davanti alla Roma? Sarri la pensa così: "Basta con questo provincialismo"

Grazie al successo per 2-0 sulla Sampdoria, la Lazio ha consolidato il quinto posto in classifica portandosi a quota 62 punti, tre in più della Roma che lunedì sarà di scena al 'Franchi' per affrontare la Fiorentina.

Un confronto a distanza valido per la lotta europea, anche se i giallorossi potrebbero comunque conquistarsi la qualificazione diretta all'Europa League vincendo la Conference, dove il prossimo 25 maggio a Tirana avrà luogo la finale contro il Feyenoord.

Intervistato da 'Sky Sport' al termine del match vinto sui blucerchiati, Maurizio Sarri non ha usato giri di parole: la Lazio, secondo lui, deve adottare una linea di pensiero diversa per allontanarsi da quei canoni di provincialismo dettati da un duello che non vale obiettivi più prestigiosi.

"Arrivare prima della Roma in classifica? La città merita di avere due squadre forti, pensarla così è da provinciali. Il derby rimarrà sempre la partita dell'anno, ma bisogna iniziare a pensare in modo differente".

Nel prossimo turno Sarri tornerà all'Allianz Stadium da ex, per sfidare la Juventus.

"Dai tifosi non mi attendo nulla, noi andiamo lì per conquistare punti per l'Europa. Dobbiamo rimanere concentrati solo su questo. Io e la squadra vogliamo qualificarci".

La perla di Luis Alberto offusca tutte le perplessità del passato relative al rapporto con lo spagnolo.

"Abbiamo un rapporto normale, essendo a contatto tutti i giorni è normale che ci siano delle discussioni, è fisiologico".