Clamoroso in Lazio-Roma: 5 pali colpiti in 26 minuti

Dato incredibile nel derby tra Lazio e Roma: 3 legni biancocelesti e 2 per i giallorossi nell'arco dei primi 26 minuti di partita.

Un primo tempo memorabile. Il derby tra e regala emozioni a non finire, con la bellezza di 5 pali colpiti nell'arco di appena 26 minuti di partita.

Ad aprire la clamorosa girandola di legni sono i biancocelesti, che con Lucas Leiva al 3' vede strozzata la gioia del vantaggio frenata dal montante scheggiato con una conclusione sugli sviluppi di corner.

5 - Non sono mai stati colpiti piú di 5 legni in un intero match di da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05), l'ultimo match prima di quello odierno con 5 legni fu - del 2014. Millimetri. #LazioRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 1, 2019

Al 5' tocca alla Roma infrangersi sul palo con Zaniolo, che disegna un sinistro velenoso dal limite imparabile per Strakosha ma che non finisce in fondo al sacco. Poi l'uno-due dei legni laziale griffato Immobile (che spara un bolide a tu per tu con Pau Lopez) e Correa anch'esso dalla media distanza.

Infine, la clamorosa statistica viene infiocchettata nuovamente da Zaniolo che replica la giocata tentata in avvio di match trovando il secondo palo per la Roma. Il quinto della gara in 26'.