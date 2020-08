Lazio, Reina è arrivato a Roma: comincia la nuova avventura

Pepe Reina lascia il Milan e comincia la nuova avventura alla Lazio: dopo le visite mediche di rito, scatterà l'ufficialità dell'acquisto.

Pepe Reina sarà un nuovo giocatore della , manca solo l'annuncio ufficiale. Nella notte, su Twitter, la squadra biancoceleste ha annunciato e documentato il suo arrivo nella Capitale, pronto a trasferirsi per la nuova avventura.

Adesso per il portiere spagnolo sarà tempo di visite mediche e poi della consueta firma sul contratto. Poi, se tutto dovesse andare secondo i piani, il giocatore raggiungerà Simone Inzaghi ed il resto della squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore.

Pepe Reina arriva dal e, in attesa dell'ufficialità, dovrebbe firmare un contratto biennale. Negli ultimi sei mesi della stagione appena conclusa ha giocato in prestito all' , aiutando la squadra a raggiungere la salvezza in Premier League.

Con 38 anni da compiere il 31 agosto, Reina affiancherà Strakosha come portiere della Lazio. Dovrebbe partire come secondo sulla griglia di Inzaghi, ma si tratta di un secondo senza dubbio ingombrante...