La Lazio studia il colpo Real: suggestione Nacho

La Lazio valuta rinforzi in difesa e mette nel mirino Nacho Fernandez, ai margini del Real Madrid. Occhi anche su Kumbulla.

Nacho Fernandez nei radar della . E' l'idea dei biancocelesti per giugno, chiamati a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Il 'Corriere dello Sport' conferma le voci provenienti dalla , spiegando come per assicurarsi il 'tuttofare' (capace di giocare sia centrale che terzino) del servano 15 milioni.

Nacho, 30 anni, è in scadenza nel 2022 ma è impiegato col contagocce da Zidane: lo dimostrano le sole 9 presenze collezionate in questo 2019/2020, condizionato però anche da un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box per circa 2 mesi.

Lo spagnolo non titolare nel Real e a giugno può cambiare aria, magari approdando a sponda biancoceleste. Lazio che, oltre a Nacho, tiene d'occhio anche Marash Kumbulla.

Uno dei pezzi pregiati del , già inseguito da e , viene valutato non meno di 20 milioni: alla corsa, si iscrive anche il club di Lotito.