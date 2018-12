Lazio, problemi verso il Bologna: out Badelj, dubbio Immobile

In vista di Bologna-Lazio Inzaghi deve fare i conti con il forfait di Badelj e l'affaticamento muscolare di Immobile, in dubbio fino alla fine.

La Lazio si sta preparando alla trasferta di Bologna, dove l'obiettivo è quello di cogliere altri tre punti per conservare l'attuale quarto posto in classifica.

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi deve però fare i conti con qualche problema di formazione. Alla seduta di allenamento odierna non ha infatti preso parte il bomber Ciro Immobile, che ha lavorato da solo in palestra a causa di un affaticamento muscolare.

Non sarà sicuramente della partita Badelj, che non ha preso parte all'allenamento. In avanti sono stati provati Caicedo e Correa, con Luis Alberto alle loro spalle. Riposo solamente precauzionale per Milinkovic-Savic.

