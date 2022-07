Lazio-Primorje dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nuova amichevole per la squadra di Sarri, impegnata nel ritiro ad Auronzo. Tutto sulla partita: falle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-PRIMORJE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lazio-Primorje

• Data: giovedì 21 luglio 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: Lazio Style Channel (Sky numero 233)

• Streaming: Sky Go, sslazio.it

Prosegue la preparazione della Lazio in vista della prossima stagione. Dopo la consueta amichevole contro l'Auronzo, rappresentativa locale della sede scelta da anni dai biancocelesti per il ritiro estivo, e quelle contro Dekani e Triestina, tocca al Primorje.

La squadra di Sarri affronta la squadra slovena nell'ultima sfida prima del rientro nella Capitale. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-PRIMORJE

L'amichevole tra Lazio e Primorje si giocherà giovedì 21 luglio alle ore 18 presso il centro sportivo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore.

DOVE VEDERE LAZIO-PRIMORJE IN TV

La gara è trasmessa in diretta da Lazio Style Channel, canale tv ufficiale della squadra biancoceleste trasmesso su Sky al numero 233. Per vederla servirà avere dunque un abbonamento attivo al broadcaster e l'attivazione del canale tematico della Lazio.

LAZIO-PRIMORJE IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Lazio e Primorje si può vedere anche in streaming, collegandosi a Sky Go da pc fisso o scaricando l'app per smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti sulla partita si potranno seguire live su GOAL grazie alla nostra diretta testuale, con la quale vi accompagneremo alla scoperta delle formazioni e vi racconteremo in tempo reale le azioni salienti dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-PRIMORJE

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri