Repubblica - La Lazio cambia pelle: prima maglia 2021/2022 verde

Novità storica in casa Lazio per la prossima stagione: secondo quanto riporta 'Repubblica', la prima maglia sarà color verde acqua.

Una rivoluzione in piena regola. E' ciò che anticipa 'Repubblica' ai tifosi della Lazio e in generale agli appassionati di calcio: argomento, la prima maglia del club di Lotito per la prossima stagione.

Stando a quanto riporta il noto quotidiano, la divisa 'home' 2021/2022 dei capitolini non sarà più contraddistinta - come di consueto - dal biancoceleste: la maglia casalinga della Lazio, infatti, sarà verde acqua.

Una scelta sorprendente che ricalca quella compiuta nella scorsa annata, relativa però alla casacca 'away' color verde fluo. Stavolta, la tonalità dovrebbe interessare il kit che Immobile e soci utilizzeranno di base.

Al momento di ufficiale non c'è nulla, perchè il sipario sulla nuova maglia sarà alzato il 15 luglio, ma se l'indiscrezione di 'Repubblica' trovasse conferma saremmo di fronte ad un cambio epocale.