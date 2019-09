Lazio, panchina per Immobile contro l'Inter: Inzaghi punta su Caicedo

Immobile partirà dalla panchina questa sera nella sfida di San Siro tra Inter e Lazio: Inzaghi ha deciso di puntare sul duo d'attacco Caicedo-Correa.

In campo questa sera a San Siro contro l' nella gara valida per la quinta giornata di , la dovrebbe fare a meno di Ciro Immobile dal primo minuto. Salvo colpi di scena improvvisi, l'attaccante bianconceleste partirà infatti dalla panchina, come raccolto da 'Sky Sport'.

Uscito dal campo in modo polemico nel corso dell'ultimo match contro il Parma, nel quale aveva anche segnato il primo goal della Lazio, Immobile questa sera vedrà i compagni da bordo campo, pronto a subentrare in caso di necessità.

Il plateale gesto di disappunto in occasione della sostituizione non è infatti piaciuto alla Lazio, con Immobile che si è però poi subito scusato con allenatore e compagni.

L'esclusione iniziale dalla gara contro l'Inter può dunque essere letta come una sorta di tirata d'orecchie da parte di Inzaghi, anche se il fatto che Immobile siederà in panchina, potrebbe anche derivare esclusivamente da una motivazione tattica operata dall'allenatore biancoceleste.

Sta di fatto che a mettere piede sul manto erboso di San Siro dal primo minuto dovrebbe essere Felipe Caicedo. L'ecuadoriano sarà poi affiancato da Joaquin Correa nel duo d'attacco