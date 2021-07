Lazio-Padova 1-1: Luis Alberto replica a Della Latta

La formazione di Sarri chiude il ritiro estivo pareggiando 1-1 con il Padova: veneti avanti con Della Latta, poi il pari di Luis Alberto su rigore.

La Lazio viene fermata sull'1-1 dal Padova nel test amichevole di Auronzo di Cadore. Sotto un autentico diluvio Maurizio Sarri non si snatura e opta per la linea della continuità. I biancocelesti scendono in campo con il tradizionale abito di marca sarriana del 4-3-3.

Tra i pali c'è Reina con Luiz Felipe e Patric a comporre la coppia centrale. Sui binari ci sono Lazzari a destra e Hysaj sul versante opposto. In mezzo al campo spazio alle certezze che rispondono ai nomi di Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. In avanti il tridente con Caicedo riferimento centrale, Felipe Anderson e Raul Moro.

La formazione capitolina prova subito ad alzare i ritmi ma dopo una chance non concretizzata da Moro è il Padova a trovare la traccia buona per il vantaggio: Bifulco va allo scarico per Della Latta che scarica in rete un destro deviato che beffa imparabilmente Reina.La Lazio fatica a macinare gioco al cospetto di un Padova solido e ben disposto in campo e addirittura vicino al bis con il fendente di Ronaldo che si spegne alto di poco.

Sullo scadere di frazione, però, la formazione romana risale la china: Hysaj viene steso in area da Jelenic e dal dischetto Luis Alberto firma il conto pari.

Nella ripresa Sarri dà il là ad un'ampia girandola di cambi inserendo nella mischia anche il baby Luka Romero che a metà ripresa va vicinissimo alla rete del sorpasso. Il Padova, però, regge l'urto in un secondo tempo giocato maggiormente a protezione del risultato e resiste sino al triplice fischio. Il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore si chiude con un pareggio.

IL TABELLINO

LAZIO-PADOVA 1-1

Marcatori: 18′ Della Latta, 41′ rig. Luis Alberto

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari (19′ st Fares), Luiz Felipe (19′ st Vavro), Patric (19′ st Radu), Hysaj (1′ st Romero); Milinkovic-Savic (1′ st Marusic), Leiva (19′ st Akpa-Akpro), Luis Alberto (19′ st Escalante); F. Anderson (1′ st Cataldi), Caicedo (1′ st Muriqi), Moro (19′ A.Anderson).

PADOVA (4-3-3): Vannucchi, Pelagatti (1′ st Settembrini), Gasbarro, Valentini, Kirwan, Saber (10 ‘ st Vasic), Ronaldo (1′ st Buglio), Della Latta (1′ st Settembrini); Jelenic (1′ st Biasci), Nicastro (1′ st Paponi), Bifulco (1’ st Santini).

Arbitro: Duzel

Ammoniti: Luis Alberto

Espulsi: -