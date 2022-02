Lazio-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lazio-Napoli

• Data: domenica 27 febbraio 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

L'imperativo, è mandare in soffitta le amarezze continentali. Lazio e Napoli si sfidano nella 27ª giornata di Serie A a pochissimi giorni dalle eliminazioni dall'Europa League, avvenute rispettivamente per mano di Porto e Barcellona.

Biancocelesti a 43 punti in piena corsa per un posto Champions ma chiamati a guardarsi anche le spalle per un piazzamento in EL o Conference League, azzurri (punti 54) in lotta con Milan ed Inter per lo Scudetto in un'appassionante lotta a tre. Nell'ultimo turno di Serie A, la Lazio ha pareggiato 1-1 ad Udine mentre il Napoli ha ottenuto lo stesso risultato sul campo del Cagliari.

All'andata, Napoli-Lazio - giocata lo scorso 28 novembre in occasione dell'anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona - è terminata 4-0 per gli azzurri con goal di Zielinski, Mertens (doppietta) e Fabian Ruiz.

Tutto su Lazio-Napoli: formazioni, diretta tv e streaming della partita.

ORARIO LAZIO-NAPOLI

Lazio-Napoli si gioca domenica 27 febbraio 2022 allo stadio Olimpico di Roma: calcio d'inizio in programma alle ore 20:45.

DOVE VEDERE LAZIO-NAPOLI IN TV

La partita di Serie A tra Lazio e Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: occorrerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, o utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. In alternativa, console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o il TIMVISION Box.

LAZIO-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Lazio-Napoli in streaming sarà visibile sul sito di DAZN, collegandosi tramite PC o notebook, oppure scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Stefano Borghi sarà il telecronista DAZN di Lazio-Napoli, con Riccardo Montolivo al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete restare aggiornati su Lazio-Napoli mediante la nostra diretta testuale: prepartita, formazioni ufficiali delle due squadre e le azioni più importanti minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-NAPOLI

Nella Lazio dovrebbe rivedersi Acerbi titolare dopo il lungo stop per infortunio, Cataldi più di Leiva in regia, tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni (Pedro è alle prese con acciacchi fisici).

Napoli con gli uomini contati in mediana: confermato il tandem Demme-Fabian Ruiz, mentre Politano si prende una maglia sulla trequarti al posto di Elmas formando il trio alle spalle di Osimhen con Zielinski ed Insigne. Rispetto al Barça, tra i pali torna Ospina.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.