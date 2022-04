Lazio-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Milan

Data: domenica 24 aprile 2022

Orario: 20:45

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

Meno cinque alla fine della Serie A. I pareggi non servono. Le sconfitte non sono accettabili. Tre punti in palio, tre punti da ottenere per Lazio e Milan, impegnate rispettivamente nella corsa all'Europa League e per lo Scudetto che verrà assegnato a maggio.

La Lazio è reduce dal deludente pari col Torino, che ha permesso alla Fiorentina di agganciare i biancocelesti di Sarri in classifica al sesto posto in classifica: il big match contro il Milan sarà fondamentale, considerando come i viola abbiano anche un match da recuperare.

Per il Milan invece la settimana ha portato ad un pesante k.o in Coppa Italia con conseguente eliminazione in semifinale da parte dell'Inter: ora tutte le attenzioni dei rossoneri, ancora capolisti in Serie A, sono sul campionato e sul duello a distanza con l'Inter per conquistare il titolo 2021/2022.

Il Milan ha avuto la meglio sulla Lazio in stagione sia in Serie A (2-0), sia in Coppa Italia (4-0).

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Milan: dalle formazioni, alla diretta tv e streaming della partita.

ORARIO LAZIO-MILAN

La gara tra Lazio e Milan si gioca domenica 24 aprile 2022 alle ore 20:45. Il match sarà disputato all'Olimpico di Roma per la 34esima giornata di Serie A.

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN IN TV

La gara tra Lazio e Milan è trasmessa in diretta tv esclusiva da DAZN: l'app è disponibile o scaricabile sulle smart tv compatibili, o collegando il proprio apparecchio a Amazon Firestick o Google Chromecast. In alternativa si può seguire la partita tramite l'app presente sulle console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o il TIMVISION Box.

LAZIO-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Lazio-Milan sarà visibile in diretta streaming sul sito di DAZN, colegandosi allo stesso tramite PC o notebook, oppure scaricando l'applicazione ufficiale su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Pierluigi Pardo sarà il telecronista DAZN per il match tra Lazio e Milan, con Massimo Gobbi seconda voce al commento tecnico.

Su GOAL potrete restare aggiornati sul big match Lazio-Milan mediante la nostra diretta testuale: prepartita, formazioni ufficiali delle due squadre e le azioni più importanti minuto per minuto.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milnkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Rafael Leao; Giroud.