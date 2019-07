Lazio-Mantova: dove vederla in tv e streaming

La Lazio conclude il suo pre-campionato ad Auronzo di Cadore sfidando il Mantova: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Continuano le amichevoli estive per le squadre di : il campionato si avvicina a grandi passi e per i team del campionato italiano sarà fondamentale mettere insieme vecchi e nuovi giocatori per affrontare al meglio il torneo. Per la il prossimo match è quello contro il Mantova .

Quinta amichevole per la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore, che dopo aver battuto la formazionale locale, una top 11 sempre dello stesso paese, la Triestina e la Virtus Entella sfiderà il Mantova prima di tornare in campo ad agosto contro due formazioni estere: prima dil Bournemouth e dunque il Padeborn.

Prima dell'inizio ufficiale della Serie A inoltre la Lazio di Inzaghi se le vedrà anche con il Vigo, ultima amichevole pre-stagionale.

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Mantova : dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

LAZIO-MANTOVA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Lazio-Mantova DATA 27 luglio 2019, ore 16:00 DOVE Auronzo di Cadore TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO LAZIO-MANTOVA

La gara tra Lazio e Mantova si disputerà ad Auronzo di Cadore alle ore 16 di sabato 27 luglio 2019: appuntamento allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo.

La partita tra Lazio e Mantova verrà trasmessa in diretta su Lazio Style Channel, il canale dedicato alla formazione biancoceleste: per seguire il match basterà sintonizzarsi sul canale 233 di Sky.

Lazio-Mantova sarà ovviamente visibile anche in diretta : l'ultima amichevole biancoceleste in Veneto sarà trasmessa grazie a Sky Go e a Lazio Style Channel attraverso tablet, smartphone e pc.

Per l'ultima gara ad Auronzo, Inzaghi dovrebbe proporre quasi tutta la formazione che partirà titolare nella prossima stagione: occasione per seguire i nuovi arrivati Vavro, Lazzari e Jony, nonchè per assistere alle giocate di Milinkovic-Savic, ancora al centro del mercato e per nulla certo di rimanere nella Capitale il prossimo anno.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Wallace; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile