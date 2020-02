La Lazio vuol blindare Luis Alberto: in estate ci ha provato l'Inter

Luis Alberto rinvia a fine stagione i discorsi su rinnovo, ma la Lazio freme per allontanare le pretendenti: la scorsa estate tentativo dell'Inter.

L', la scorsa estate, aveva guardato in casa . Più precisamente a Luis Alberto, sul quale i nerazzurri avevano messo gli occhi senza però che la trattativa sia mai decollata.

A svelare il retroscena di mercato è 'Il Messaggero', spiegando come il club biancoceleste voglia blindare il prima possibile il centrocampista spagnolo per far desistere le pretendenti.

Una di queste è appunto l'Inter, che 6 mesi fa aveva fatto un pensierino a Luis Alberto salvo poi sferrare l'assalto - vincente - a Christian Eriksen a gennaio.

Una mossa che ha messo fretta alla Lazio, intenzionata a tenersi stretta l'ex e fargli firmare il rinnovo al più presto. Il diretto interessato, però, rinvia ogni discorso a fine stagione.

Altre squadre

Luis Alberto, infatti, intende valutare la richiesta d'ingaggio soltanto a bocce ferme e una volta terminata l'annata: un modo per capire meglio quale sia il suo reale valore, non solo di cartellino ma anche in termini di stipendio.

Al momento, l'iberico percepisce 1,8 milioni a stagione più bonus ed ha il contratto in scadenza nel 2022. Tra sirene nerazzurre e magie con la Lazio, il futuro è tutto da scrivere.