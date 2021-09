Lazio-Lokomotiv Mosca dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo il ko all'esordio, la Lazio ospita la Lokomotiv Mosca nel 2° turno dei gironi di Europa League: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-LOKOMOTIV MOSCA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lazio-Lokomotiv Mosca

• Data: Giovedì 30 settembre 2021

• Orario: 21:00

• Canale TV: Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), TV8 (8 del digitale terrestre)

• Streaming: DAZN, Sky Go

Tornano l'Europa League e per la Lazio è già tempo di risposte. Dopo il successo nel derby contro la Roma, la formazione di Maurizio Sarri è chiamata a reagire anche in campo internazionale dopo il ko nella gara d'esordio a Istanbul contro il Galatasaray. I biancocelesti ospitano all'Olimpico la Lokomotiv Mosca.

Guarda la UEFA Europa League su DAZN. Attiva ora

Un grave errore di Strakosha ha regalato il successo al Galatasaray nella gara d'esordio contro la Lazio nel Gruppo E. I biancocelesti hanno steccato la prima e sono chiamati subito a vincere dopo la sconfitta in Turchia per non complicare il percorso verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

La Lazio è tornata al successo nel derby contro la Roma. Nella stracittadina, la squadra di Sarri si è imposta col risultati di 3-2 sugli uomini di Mourinho grazie alle reti di Milinkovic-Savic, Pedro e Felipe Anderson; dall'altra parte, i goal dei giallorossi portano di firma Ibanez e Veretout.

La Lokomotiv Mosca è reduce da due pareggi a reti inviolate in campionato, entrambi in trasferta contro Ural e Khimki. Equilibrio tra la squadra russa e il Marsiglia in campo europeo: la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1, con Anjorin che all'89' ha risposto al vantaggio dei francesi firmato da Cengiz Under.

Tutto su Lazio-Lokomotiv Mosca: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-LOKOMOTIV MOSCA

La partita di Europa League tra Lazio e Lokomotiv è in programma giovedì 30 settembre 2021 allo Stadio 'Olimpico' di Roma: calcio d'inizio del match fissato per le ore 21:00.

Lazio-Lokomotiv Mosca sarà visibile in diretta tv su Sky: canali di riferimento per seguire la partita, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre). La gara sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

La sfida di Europa League tra la Lazio e la Lokomotiv Mosca verrà trasmessa anche in streaming su DAZN: per gli abbonati, occorrerà accedere al sito di DAZN o scaricare l'app su smart tv compatibili, pc, smartphone, tablet, console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure collegare il televisore al computer con un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast.

Lazio-Lokomotiv Mosca, inoltre, in streaming sarà visibile sul sito di TV8, ma anche con Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: sarà necessario scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sulle reti Sky la telecronaca sarà curata da Riccardo Gentile e Fernando Orsi, mentre su DAZN le voci saranno di Ricky Buscaglia e Marco Parolo.

Su Goal potrete seguire Lazio-Lokomotiv Mosca in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti della partita di Europa League.

Proprio come all'esordio a Istanbul, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri sta pensando a qualche cambio in vista della sfida dell'Olimpico. In porta torna Strakosha, mentre Lazzari si riprende la corsia destra, con Patric e Acerbi al centro e Hysaj a sinistra. A centrocampo Akpa-Akpro e Cataldi danno il cambio a Milinkovic-Savic e Leiva, mentre in avanti ci sono Muriqi e Raul Moro.

4-3-3 per la Lokomotiv Mosca, con Smolov riferimento offensivo e Zhemaletdinov e Kamano ai lati. In difesa c'è l'ex Roma Jedvaj sulla destra, mentre in mezzo al campo la regia è affidata al nazionale russo Barinov.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Akpa-Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro.

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3): Guilherme; Jedvaj, Magkeev, Cerqueira, Tiknizyan; Kulikov, Barinov, Beka Beka; Zhemaletdinov, Smolov, Kamano.