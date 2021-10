La Lazio lancia il suo Token, Binance nuovo sponsor di maglia

Anche la Lazio entra nel mondo delle criptovalute e lancia il suo Token tramite Binance, che diventa il nuovo sponsor di maglia.

Dopo l'Inter tocca alla Lazio. Anche la società biancoceleste entra ufficialmente nel mondo delle criptovalute tramite Binance, ovvero il principale exchange del mercato che diventa pure il nuovo sponsor di maglia.

Come si legge sul sito di Binance, verrà quindi emesso il Lazio Fan Token per alzare il livello del club e coinvolgere in modo maggiore i tifosi. Il servizio sarà disponibile per gli utenti di Binance tramite Binance Launchpad e successivamente tramite Spot.

Come detto la prima società italiana a entrare in questo mercato qualche settimana fa è stata l'Inter, ora tocca alla Lazio che grazie a questo accordo dalla durata biennale con opzione per il terzo anno incasserà circa 30 milioni di euro tra parte fissa e variabile.

I Fan Token sono di fatto i bitcoin dei tifosi, che tramite questi gettoni possono partecipare a quiz e sondaggi relativi alla squadra del cuore o contribuire alle scelte della società in alcuni ambiti.