La Lazio su Kumbulla, Tare: "Ci interessa, abbiamo visto il Verona"

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, conferma l’interesse per Kumbulla: “Può essere una pedina importante per il futuro”.

E’ stato una delle grandi novità proposte da questo campionato e non è un caso che negli ultimi mesi il suo nome sia stato accostato a quello di alcuni dei più importanti club italiani.

Marash Kumbulla è stato uno dei segreti di un che nel corso dell’annata è stato capace di stupire in ed ora per lui sembra poter essere arrivato il momento del grande salto. Tra le big pronte a puntare su di lui c’è certamente la . La società biancoceleste ha infatti intravisto in lui uno dei talenti con i quali rafforzare la propria rosa nella prossima stagione.

A confermarlo è stato Igli Tare ai microfoni di Sky.

“Ci siamo incontrati con il Verona perché Kumbulla ci interessa. Per noi può essere una pedina importante per i prossimi anni, ma non avevamo l’aspettativa di chiudere la trattativa giovedì quando c’è stato l’incontro. E’ ancora tutto da sviluppare”.

Il direttore sportivo del club biancoceleste ha anche parlato della situazione legata al futuro di Milinkovic-Savic.