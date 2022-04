Lazio-Juventus Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-JUVENTUS WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lazio-Juventus Women

• Data: domenica 24 aprile 2022

• Orario: 12:30

• Canale TV: Juventus TV (disponibile su DAZN), TIMVISION

• Streaming: DAZN, TIMVISION

Dopo il bel percorso in Champions League, terminato per mano del Lione, la Juventus Women cerca di affermare la propria supremazia in campionato. Le bianconere sono ospiti della Lazio, protagonista di una stagione molto difficile ma che ultimamente è in crescita sotto il profilo dei risultati.

La squadra di Joe Montemurro è in vetta alla classifica a +5 sulla Roma, mentre le biancocelesti sono al penultimo posto con 12 punti raccolti in 19 partite. La salvezza resta difficile, ma un buon risultato contro le prime della classe potrebbero rilanciare le ambizioni delle ragazze di Massimiliano Catini.

ORARIO LAZIO-JUVENTUS WOMEN

La sfida tra Lazio e Juventus Women si giocherà domenica 24 aprile 2022 alle ore 12:30 presso il Centro Sportivo Campo Aquile di Formello.

DOVE VEDERE LAZIO-JUVENTUS WOMEN IN TV

La gara si potrà vedere su Juventus Tv, disponibile sulla piattaforma DAZN. per vederla in tv quindi basterà aprire l'app di DAZN sulle smart tv di ultima generazione, oppure ricorrere a console di gioco come Playstation e Xbox. In alternativa c'è la possibilità di ricorrere ad apparecchi come Amazon Fire TV e Google Chromecast.

Infine tramite il TIMVISION BOX sarà possibile assistere alla diretta su TIMVISION.

LAZIO-JUVENTUS WOMEN IN STREAMING

La partita è visibile anche in streaming, collegandosi al sito di DAZN da pc o aprendo la relativa app per dispositivi mobili come smartphone e tablet. Lazio-Juventus Women si potrà seguire anche sul sito di TIMVISION.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-JUVENTUS WOMEN

Catini schiera il 4-3-3 come fatto nell'ultima uscita contro il Pomigliano, affidandosi sostanzialmente allo stesso undici titolare. Ohrstrom a difesa dei pali, protetta da Pittaccio, Fordos, Vigliucci e Falloni. Castiello, Pezzotti e Ferrandi sono il trio in mezzo al campo, dietro a Fridlund, Di Giammarino e Visentin.

L'articolo prosegue qui sotto

Montemurro risponde con il 4-4-2. Peryaud-Magnin in porta, linea a quattro composta da Hyyrrynen, Gama, Lenzini e Nilden. Grosso e Zamanian la coppia nel cerchio del centrocampo, con Bonfantini e Bonansea esterne. Davanti Girelli e Caruso.

LAZIO (4-3-3): Ohrstrom; Pittaccio, Fordos, Vigliucci e Falloni; Castiello, Pezzotti, Ferrandi; Fridlund, Di Giammarino, Visentin. All. Catini

JUVENTUS WOMEN (4-4-2) Peryaud-Magnin; Hyyrrynen, Gama, Lenzini, Nilden; Bonfantini, Grosso, Zamanian, Bonansea; Girelli, Caruso. All Montemurro