Lazio-Inter, le pagelle: Perisic e Immobile le delusioni

Nella Lazio brilla Acerbi, ovviamente in compagnia di Milinkovic-Savic. Nell'Inter male Perisic, poco brillanti Barella e Hakimi.

PERISIC 4.5 - Soffre molto la velocità di Lazzari in fase difensiva, d'altro canto non riesce ad impensierire l'ex in fase di spinta. Il croato sembra ancora indietro nei meccanismi dell'Inter e di Antonio Conte, soprattutto in confronto ad un già rodato Ashley Young. Sul goal, poi, di certo non fa una bella figura con Milinkovic-Savic.

IMMOBILE 4 - Un Ciro Immobile incredibilmente opaco e nervoso. Non trascina la sua Lazio e, anzi, rischia di affossarla con la sua espulsione e l'ingenuità nei confronti di Vidal. Mai pericoloso sotto porta.

LAUTARO 6.5 - Va a segno per la prima volta in in tre partite consecutive. La certezza per Antonio Conte è sempre lui, che nel momento della difficoltà trova il goal che apre le danze anche oggi. Poi cala molto nel secondo tempo e viene sostituito da Sanchez.

ACERBI 6.5 - Il solito baluardo difensivo, e non solo, per la Lazio. Nella difesa davanti a Strakosha è l'unico che non sbaglia mai nulla. Limita moltissimo Lukaku e dirige perfettamente la squadra. Sul goal di Milinkovic, poi, la ciliegina dell'assist da lontano con un cross millimetrico.

DE VRIJ 6.5 - Come per Acerbi, la presenza di De Vrij nella difesa dell'Inter è di fondamentale importanza. Quando non c'è, la sua assenza si nota parecchio come contro la . Oggi anticipa tutti e sul goal della Lazio non può farci nulla.

HAKIMI 6 - Poco spumeggiante rispetto alle sfide contro Fiorentina e , ma il suo apporto lo dà sempre. Non stanca mai lungo tutta la fascia destra, ma oggi manca il colpo decisivo nella zona finale del campo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Patric 6, Acerbi 6.5, Radu SV (16' Bastos 6, 46' Parolo 6); Lazzari 6.5, Milinkovic-Savic 6.5, Leiva 5.5 (80' Escalante SV), Luis Alberto 5 (80' Akpa Akpro SV), Marusic 5.5 (34' Fares 5); Correa 5, Immobile 4.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6 (78' D'Ambrosio SV), De Vrij 6.5, Bastoni 5.5; Hakimi 6, Vidal 6 (73' Brozovic 6), Gagliardini 6 (67' Sensi 5), Barella 5, Perisic 4.5 (67' Young 6); Lukaku 6, Lautaro Martinez 6.5 (78' Sanchez 6).