Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: Immobile e Correa dal 1'

Nella Lazio ci sono Lulic e Marusic sulle fasce, mentre Correa è regolarmente in attacco. Genoa con Sanabria e Kouamè di punta.

Le formazioni ufficiali di - :

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

GENOA (3-5-2) : Radu; El Yamik, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata, Radovanovic, Leragher, Barreca; Kouamé, Sanabria

Proveranno a dimenticare la delusione dell'infrasettimanale, Lazio e Genoa, nel sesto turno di : i capitolini sono stati sconfitti nel match contro l' , mentre la formazione di Andreazzoli non è andata oltre lo zero a zero interno contro il .

Immobile torna titolare nella Lazio, con Correa al suo fianco: fuori Caicedo. A centrocampo saranno Marusic e Lulic gli esterni, mentre Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto gli interni. Strakosha in porta, con Luiz Felipe, Acerbi e Radu in difesa.

Il Genoa propone Sanabria e Kouamè in attacco, Barreca e Ghiglione sulle fasce di centrocampo. In mezzo Cassata e Radovanovic e Leragher, tra i pali spazio per Radu. Retroguardia composta da El Yamik, Romero e Criscito.